29-årig får fem års fængsel for timelange voldtægter af to kvinder

Ud over vold og voldtægt blev de to kvinder udsat for psykiske rædsler. Derfor blev han også dømt for straffelovens paragraf om psykisk vold.

Den da 18-årige kvinde blev blandt andet undersøgt i kropsåbninger, når hun vendte hjem fra skole. Manden ville ifølge anklageskriftet undersøge, om hun havde aflytningsudstyr på sig.

Kvinden fra København blev nægtet at tage hjem til sin familie juleaften. Manden lagde en telefon til at optage lyd i rummet, når hun var alene.

I sagen er der yderligere et tredje offer - også en kvinde - der er blevet udsat for vold. Det skete ligeledes over en periode på flere uger.

Ud over fængselsdommen, er den 29-årige blevet dømt til at skulle betale erstatning på 150.000 kroner til hver af de to voldtægtsofre.