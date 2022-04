To mænd anholdt for besiddelse af våben og 17 kilo kokain

De er sigtet for besiddelse af otte pistoler, to maskinpistoler med tilhørende ammunition og flere lyddæmpere.

Derudover har de ifølge politiet været i besiddelse af og smuglet ikke under 17 kilo kokain fra februar til november sidste år.

Den 31-årige er desuden sigtet for at have været i besiddelse af en pistol med ammunition i november 2020.

De to anholdte fremstilles i grundlovsforhør lørdag i Retten i Glostrup. De kræves varetægtsfængslet, og anklagemyndigheden vil begære lukkede døre.