To er fundet døde i en lejlighed efter brand i Sisimiut

Natten til fredag rykkede grønlandsk politi og brandvæsen ud til en brand i en lejlighed i byen Sisimiut.

Under arbejdet med at slukke branden blev to personer fundet døde i lejligheden.

Det oplyser Grønlands Politi i en pressemeddelelse.

Der er tale om en 62-årig kvinde og en 58-årig mand.