I to år har retsopgøret efter dødsulykke på Langebro afventet

For to år siden var Københavns Byret egentlig klar til at begynde sagen mod en nu 28-årig mand, som er tiltalt for at være skyld i en alvorlig ulykke på Langebro, hvor en betjent mistede livet i juli 2019.

Men retssagen, der var sat i kalenderen til 8. april 2020, kom aldrig i gang.

Corona-pandemien, der netop var brudt ud, førte ligesom i mange andre sager til aflysning. Og da sagen på ny var klar til at komme for retten 1. december 2020, mødte den tiltalte ikke op.