Udvist mand tiltalt for forsøg på voldtægt i majsmark

Manden flygtede fra stedet ved at løbe over majsmarken.

Med hundepatruljer var betjente ude at lede, og det var efter tip fra lokale personer i Nørre Nissum, at politiet fandt frem til manden.

Han havde mærker på hagen, da han blev anholdt, har TV Midtvest beskrevet.

Sagen mod den nu 43-årige mand kommer for Retten i Holstebro til sommer. Det var også her, manden blev dømt i 2017.

For han skulle slet ikke have været i Danmark den 29. august sidste år.

Ved domsafsigelsen i september 2017 blev han idømt to års fængsel og udvisning af Danmark med et indrejseforbud for bestandig med i bagagen.

Han blev dømt for voldtægtsforsøg og blufærdighedskrænkelse. Retten fandt det bevist, at han havde haft til hensigt at voldtage en ung kvinde, som var ude at løbe en tur.