Barn faldt ned fra tredje sal - betragtes som tragisk ulykke

Sent torsdag eftermiddag faldt et barn ud fra et vindue på 3. sal på Thomas Laubs Gade på Østerbro i København.

Barnet, hvis tilstand og præcise alder fortsat er ukendt, er siden blevet hastet til hospitalet, og politiet betragter efter sine undersøgelser hændelsen som en tragisk ulykke.

Det oplyser vagtchef fra Københavns Politi Henrik Brix til TV 2 Lorry, hvor han uddyber, at sagen er lukket.