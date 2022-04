To teenagedrenge er sigtet for at lade sig hverve til terror

To drenge på henholdsvis 15 og 16 år er sigtet for at have ladet sig hverve og at hverve andre til terror.

Det er kommet frem i et grundlovsforhør ved Retten i Holbæk torsdag.

Det lille retslokale var fyldt til bristepunktet med de to drenges pårørende, da anklager Rune Rydik læste sigtelserne op.

De to unge drenge er begge sigtet efter paragraf 114c, der drejer sig om at lade sig hverve eller at hverve en eller flere personer til at begå eller fremme terrorhandlinger.