To mænd mistænkes for at styre millionsvindel med lån

Ifølge politiet er de bagmændene i et organiseret netværk. De er mistænkt for at have bedraget eller forsøgt at bedrage op mod 25 pengeinstitutter for samlet 11 millioner kroner.

Oprettelse af falske billån og overtræk på bankkonti i flere pengeinstitutter er en del af sagen.

- Vi mistænker de to mænd for at styre et netværk, hvor de selv og via stråmænd systematisk har oprettet billån og konti i en række forskellige pengeinstitutter.

- Der er fremstillet forskellige falske dokumenter og attester, som er blevet brugt, når der er søgt om lån og oprettelse af konti, siger vicepolitiinspektør Peter Reisz fra Københavns Politi.