Arbejdsulykke på vinlager: 86-årig er i kritisk tilstand

Der var andre ansatte til stede, da ulykken skete.

Politiet blev alarmeret om episoden torsdag morgen.

- Vi fik anmeldelsen klokken 7.49, og manden er kommet alvorligt til skade, siger vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi Jesper Brøndum til B.T.

Det er uklart, hvad der præcis er sket. Ifølge Vild Med Vins direktør faldt den 86-årige mand formentlig bagover, da han stod på en truck. Efterfølgende slog han hovedet i gulvet.

Ifølge B.T.’s oplysninger fik han en større mængde paller ned over sig, da han skulle flytte dem fra et sted til et andet med en pallestabler.