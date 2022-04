Falsk bedemand bedrog ældre enker for millionbeløb

I de to sager er der samlet svindlet for cirka 4,6 millioner kroner, og samlet koster svindlen ham altså tre et halvt års fængsel.

I retssal 37 erkendte den 25-årige sig skyldig. Han forklarede, at han i første omgang bedrog otte ofre ved at få dem til at oplyse koder, så han kunne logge ind på deres netbank.

48 andre blev bedraget til at overføre for fiktive regninger, efter at han havde fundet oplysninger om dem via dødsannoncer og De Gule Sider. Yderligere 190 blev forsøgt svindlet.

For nogle af kvinderne kunne han finde ud af, hvem deres bedemand var, og han ringede og udgav sig for at være vedkommende. Andre fik eksempelvis at vide, at han var ”Andreas Mikkelsen” fra Skifteretten - en opdigtet person.