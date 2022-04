Siden 11. marts har det været muligt for betjente i to særlige zoner i Aarhus-bydelene Brabrand og Rosenhøj at visitere borgere og biler uden begrundet mistanke.

I løbet af de knap fire uger frem til i dag har det ført til fund af blandt andet seks knive, fire skudsikre veste og en machete.

Men det er nu slut med politiets udvidede ret til at visitere personer og køretøjer for besiddelse af våben eller narkotika.