Mænd for landsretten: Byret mente mindst en skød - men frifandt

Tavsheden var massiv i byretten, hvor de tiltalte i vidt omfang ikke ville udtale sig. Ingen har kunnet eller villet fortælle, hvem der affyrede skuddene fra en 9-millimeterpistol.

Byretten udtalte dog i afgørelsen, at den fandt det ”ubetænkeligt at lægge til grund, at skuddene blev affyret af en eller flere af de tiltalte”.

- Hændelsesforløbet giver imidlertid ikke i sig selv hverken nogen forklaring på eller noget bevis for, hvem af de tiltalte der affyrede skuddene, lød det.

Samtidig afviste retten, at mændene fra Kokkedal kunne siges at have udgjort en bandegruppering på tidspunktet for drabet. De er ikke tidligere dømt for kriminalitet i forening.

Derimod var Nivå-gruppen opført som en overvåget gruppe hos politiet, og det ifølge retten var det den side, som opførte sig aggressivt i Rungsted den aften i april.