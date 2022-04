Statsadvokat anker ikke frifindelse i sag om Tilst-drab

Det ser ikke ud til at blive klarlagt, hvem der 27. februar skød og dræbte en 25-årig mand i Tilst ved Aarhus.

For omkring to uger siden frifandt Retten i Aarhus tre mænd, der var tiltalt for drabet, for den alvorlige anklage.

Og dommen står ved magt, for anklagemyndigheden har ikke anket til landsretten. Det oplyser Statsadvokaten i Viborg.