Reno-Nord tager sig af affald fra borgere og virksomheder i Hjørring, Brønderslev, Jammerbugt, Mariagerfjord, Rebild og Aalborg kommuner.

Hvor på området kvinden blev fundet, fremgår ikke af pressemeddelelsen.

Det er heller ikke oplyst, hvem der ringede til politiet eller fandt liget.

Nordjyllands Politi skriver i pressemeddelelsen, at man ikke har yderligere oplysninger til sagen. Det har heller ikke været muligt for Ritzau at få en kommentar.

Reno-Nord i Aalborg havde også besøg af betjente i februar. Dengang var det i forbindelse med efterforskningen af Mia Skadhauge Stevns forsvinden.