I terrorsag fra Holbæk er 10 af 13 blevet løsladt

Men ved et retsmøde onsdag ved Retten i Holbæk, hvor sagen bliver behandlet, har kun tre personer fået forlænget fængslingen. Det skriver sn.dk.

Der er tale om to mænd og en kvinde. Mændene er sigtet for at forsøge at planlægge et terrorangreb med bomber og skydevåben i Danmark eller Tyskland. Kvinden er sigtet for at have medvirket til det.

10 andre personer - både mænd og kvinder - er i løbet af de seneste måneder drypvist blevet løsladt. Den største gruppe kom på fri fod allerede for et år siden efter cirka to måneder bag tremmer. Sigtelserne mod dem er også frafaldet.