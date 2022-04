Anklager vil have 10 mænd fængslet i sag om 1,5 tons hash

10 mænd med rødder både i Danmark og udlandet vil i løbet af onsdag blive stillet for en dommer ved Retten i Randers.

De er på forskellig vis sigtet for at have spillet en rolle i en sag, der drejer sig om 1,5 tons hash i Danmark.

Det oplyser senioranklager Jhin Lee, der møder i retten for anklagemyndigheden.