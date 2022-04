Mand idømt 14 år for skuddrab på hustru under bodeling

Den 62-årige Peter Møller Just er blevet idømt 14 års fængsel for at have dræbt sin hustru, som han var ved at blive skilt fra. Han skød Elin Frank Just på klos hold med et oversavet jagtgevær under en bodeling.

Det skriver Ekstra Bladet om dommen, der er faldet tirsdag eftermiddag i Retten i Horsens. Det er et enigt nævningeting, der er kommet frem til, hvordan manden skulle straffes.