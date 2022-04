Advokat kritiserer politi for åbenmundethed i drabssagen fra Aalborg

- Men man kan godt være frustreret over den tid, det har taget at komme hertil, og den åbenmundethed, politiet har haft med at fastholde, at han stadig var sigtet, siger advokaten og tilføjer:

- Konklusionen, vi får med sigtelsesopgivelsen i dag, er ikke et spørgsmål om en ny retning, sagen har taget. Det er et spørgsmål, om politiet har villet indse, at de har taget fejl.

Nordjyllands Politi har tirsdag i en pressemeddelelse oplyst, at sigtelsen mod manden er frafaldet.

Politiets efterforskning har vist, at han ikke har noget at gøre med, at Mia Stevn forsvandt, og at hun senere blev fundet afgået ved døden. Men det bliver svært for den 36-årige at vende tilbage sit liv, forklarer advokaten.