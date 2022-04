Politi har droppet en af drabssigtelserne i drabssagen fra Aalborg

I samme grundlovsforhør blev den 36-årige, der nu ikke længere er mistænkt, også krævet fængslet. Men dommeren fandt ikke grundlag for det og løslod ham.

Politiet opretholdt dog sigtelsen, men har nu fundet ud af, at han ikke har noget med drabet at gøre.

- Vores omfattende efterforskning af denne 36-årige mands færden er nu afsluttet – og den viser, at han ikke har noget at gøre med, at Mia forsvandt, og at hun senere blev fundet afgået ved døden.

- Derfor er sigtelsen mod denne mand helt frafaldet, siger vicepolitiinspektør Frank Olsen fra Nordjyllands Politi i politiets meddelelse.