Video viser formodet gerningsmand på cykel før skyderi

Københavns Politi oplyser, at det meget gerne vil høre fra personer, der kan genkende personen eller har set den pågældendes cykel. Man kan kontakte politiet på telefon 114.

- For det første ønsker vi selvfølgelig, at nogen kan genkende personen på cyklen. Men så ønsker vi også, at nogen kan genkende selve cyklen.

- Det kan være, at den står i en cykelkælder, er smidt i en baggård eller ligger et sted på gaden. Så må man meget gerne kontakte Københavns Politi, siger politikommissær Bo Hass Jensen fra Københavns Politi til Ritzau.