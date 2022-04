Dødsbrand i lejlighed i Vejle er formentlig en ulykke

En brand i en lejlighed i Vejle, som mandag aften kostede en mand livet, er formentlig en ulykke og ikke en strafbar handling.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi tirsdag morgen.

- Efter de foreløbige tekniske undersøgelser, så er der ikke grundlag for at antage, at der er tale om, at ilden skulle være opstået ved en strafbar handling, men at der nærmere er tale om en ulykke.