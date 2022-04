Tiltalt for dobbeltdrab: Aner ikke hvorfor mit dna er der

Slavisk gennemgår anklagerne Anja Lund Liin og Thomas Rasmussen dagene frem imod drabene den 17. november.

Ifølge anklagemyndigheden var drabene både planlagt og nøje forberedt.

Anklager Thomas Rasmussen viser billeder fra et overvågningskamera, der viser af tre af de tiltalte og en fjerde mand i dagene fra den 14. til 17. november komme og gå fra en lejlighedsopgang ved Brøndby Nord Vej.

Den 26-årige mand bekræfter, at det er ham på overvågningsbillederne. Han forklarer, at han besøgte en af de andre tiltalte i de dage blot for at fordrive tiden.

- Jeg tog ofte hjem til ham for at spilde mine morgentimer indtil min kæreste fik fri fra arbejde, siger han.

Thomas Rasmussen påpeger, at overvågningen viser, at de alle dage forlod stedet igen efter blot få minutter.