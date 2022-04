Fuld kvinde kørte sin mand ned: Frikendt for uagtsomt manddrab

Den 59-årige kvinde er dog skyldig i at have kørt påvirket og får en bøde på 12.000 kroner for det. Hun blev nogle timer efter påkørslen målt til en promille på cirka 1,63.

Anklageren var ellers gået efter at få kvinden dømt for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder og mente, at det skulle straffes med fængsel i tre år og seks måneder.

Hustruens påkørsel af manden fandt ifølge anklageskriftet i sagen sted den 27. juli mellem klokken 12.51 og 13.07. Ifølge anklageren skulle kvinden i lastbilen ud til en sættevogn for at tage en presenning af.