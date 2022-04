Politiet har anholdt mand for drab: 19-årig blev skudt i bil

I marts gik politiet ud med en efterlysning af overvågningsbilleder fra virksomheder og private af den røde Toyota Aygo.

Bilen blev stjålet 6. februar, og politiet er særligt interesseret i bilens færden op til drabet 27. februar, lød det i efterlysningen 9. marts.

Drabsofferet var omkring halvanden måned inden drabet angiveligt involveret i et knivoverfald.

Nogle dage efter drabet oplyste politiet, at den Adam El-Baiary var mistænkt for at have deltaget i et farligt knivoverfald nær Odense Banegård, der fandt sted den 13. januar omkring klokken 23.

I sagen fra januar var 12 personer ifølge politiet involveret, da to mænd blev overfaldet i Dannebrogsgade bag banegården.