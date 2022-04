19-årig tiltalt for at styre gaderæs midt på motorvej

Blokaden skyldtes åbenbart en kø bag biler, som holdt stille i to rækker på begyndelsen af selve motorvejen og ventede på deres tur til at køre om kap mod hinanden.

Ifølge politiet var også nødsporet mod øst blokeret af parkerede biler og omkring 30 stående publikummer. Da politiet kom, forsøgte de involverede at stikke af, men en betjent fik pågrebet den 19-årige, før han nåede væk.

Den unge mand er nu tiltalt for medvirken til kap- og væddeløbskørsel på offentlig vej og for at give anvisninger for trafikken uden bemyndigelse. Ifølge politiet risikerer han en straf på 20 dages ubetinget fængsel - altså en straf, som skal afsones.

Retssagen ventes afgjort sidst i april ved Retten i Hillerød.