62-årig mand tæskede sin samlever til døde i fælles hjem

En operatør på alarmcentralen modtog tidligt om morgenen den 9. juni 2021 et opkald via 112 fra hjemmet i Lystrup. Her fortalte en mand, at han ikke kunne få kontakt til sin kvindelige samlever.

Politi og ambulance rykkede ud til adressen, og kvinden blev fragtet til hospitalet i kritisk tilstand. Godt et døgn senere døde hun. Den 10. juni 2021 klokken 14.29 trak hun vejret for sidste gang.

Hvornår dødsvolden præcis fandt sted er mere uklart. Vidner har dog i retten fortalt, at de om aftenen den 8. juni hørte et skænderi mellem parret.