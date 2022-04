Flugtbilist efterlyst for at påkøre to personer på fortov

To personer er kommet en tur på Odense Universitetshospital til observation.

Inden da var de blevet ramt af en bil i Kerteminde. Det oplyser Fyns Politis vagtchef Milan Holck Nielsen til Ritzau.

De to personer befandt sig på et fortov i Kerteminde, da en mørk bil kørte op over kantstenen og ramte de to.