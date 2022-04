Person fundet død efter villabrand nær Korsør

Politiet har fundet en død person efter en brand i en villa på Violvej i Svenstrup, som ligger nord for Korsør.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi på Twitter.

Politiet måtte tidligt lørdag aften rykke ud til Svenstrup, hvor der var en villabrand med kraftig røgudvikling.

Røgen var så voldsom, at politiet skrev på Twitter, at ”syd for Violvej skal man holde sig ude af røgfanen og lukke døre og vinduer”.