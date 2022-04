Mand sigtet for voldtægt af tyrkisk mand på københavnsk hotel

Den ifølge politiet forurettede mand er 29 år og tyrkisk statsborger. Den 31-årige mand er dansk statsborger.

Det formodede overgreb skete natten til fredag, og fredag eftermiddag blev den 31-årige mand anholdt og sigtet for voldtægt, skriver avisen.

Det vides ikke, hvordan han forholder sig til sigtelsen.

Dommervagten oplyser til Ritzau, at anklageren vil anmode om, at grundlovsforhøret afholdes bag lukkede døre, og at der skal være navneforbud.

Af samme grund er det ikke muligt at få flere oplysninger om sagen, lyder det.