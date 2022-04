Advokat fængslet for underslæb for 19 millioner kroner

Ifølge Fyns Amts Avis, der var til stede ved grundlovsforhøret, er advokaten sigtet for underslæb af særlig grov karakter ved i fem år frem til den 30. marts at have tilegnet sig de mange millioner fra klientkontoen.

Hans påståede forsøg på at dække tabet med overfakturering af klienter kaster desuden en sigtelse for bedrageri af særlig grov karakter af sig. Det er endnu uvist, hvor stort et beløb det drejer sig om, skriver Fyns Amts Avis.

Efter oplæsning af sigtelserne besluttede dommeren at lukke dørene til retsmødet, så det er uvist, hvad han forklarede, og hvad politi og anklager bygger mistanken mod ham på.