Trafikråd: Mere synligt politi skal afholde flere fra vanvidskørsel

- Langt de fleste kører pænt, men der er bare en hardcore gruppe, som er fuldstændig ligeglade med andre i forhold til trafikadfærd.

- De har altid været der, og den eneste måde, man kan nå dem på, er, at politiet griber fat i dem. Jeg har ingen forestilling om, at vi kan nå dem med vores kampagner. De er uden for terapeutisk rækkevidde, siger han og tilføjer:

- Jeg ved for eksempel, at Nordjyllands Politi har arbejdet målrettet med at afdække, på hvilke strækninger man har kunnet konstatere vanvidskørsel.

- Ved at sætte ind på bestemte tidspunkter og bestemte strækninger har man virkelig haft succes med at gribe ind over for nogle, som har et trafikmønster, der er uacceptabelt, siger direktøren.