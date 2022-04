Eks-ansat i retten for at kopiere hemmeligheder til milliardværdi

Filerne drejer sig om prisstrategier, profitanalyser, forretningsplaner, kundeoversigter, salgs- og markedsanalyser.

Hvad de præcis rummer, er dog usikkert, og ved fredagens retsmøde blev det af retten besluttet, at dørene bliver lukket, når det konkrete indhold skal gennemgås.

Ifølge anklageskriftet satte den nu 37-årige litauer sig til rette ved computeren søndag den 25. september 2016 klokken 19.20. 47 minutter senere havde han overført den omfattende mængde data.

Overførslen blev opdaget, da mandens daværende leder var bekymret over, at han havde fået job hos konkurrenten. Derfor blev der sat gang i et tjek af hans transaktioner.

- Det viser sig, at et stort antal dokumenter såsom forretningshemmeligheder er blandt datalækagen. En stort antal filer er forretningshemmeligheder, der ikke hører under hans område, siger anklager Benjamin Foverskov i sin forelæggelse.