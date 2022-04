Brand i skanner på Herlev Hospital udløste stor udrykning

Da brandfolkene ankom til stedet, var der ifølge viceberedskabsdirektøren fortsat ild, men den blev hurtig slukket og bredte sig ikke til andre lokaler. Dog har der været en betydelig røgudvikling.

- Der er vandskade og røgskade, som har spredt sig til flere etager. Vi er fortsat på stedet for at forsøge at begrænse skaderne, og så tager skadeservice over, fortæller Michael Kim Andersen.

Herlev Hospital oplyser, at man på grund af branden bliver nødt til at udskyde ambulante besøg på flere afdelinger. Det går blandt andet ud over Afdeling for kræftbehandling, men meldingen herfra lyder, at strålebehandling vil blive gennemført som planlagt.

De berørte patienter vil blive kontaktet per telefon. Ud over kræftafdelingen drejer det sig om ambulante patienter hos Afdeling for urinvejssygdomme, Afdeling for røntgen og skanning samt Afdeling for plastikkirurgi.