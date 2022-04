Brand på laksefabrik er næppe påsat men forbliver uopklaret

Det var om aftenen den 15. september i fjor, at der udbrød brand i laksefabrikken. Branden udviklede en kraftig røg, som først lagde sig lavt over et sommerhusområde, hvorefter den blæste indover byen. 40 personer blev evakueret.

Branden var omfattende, og der var indsat omkring 70 brandfolk i slukningen.

I nærheden blev badegæster og surfere gennet op ad vandet, da der i forbindelse med branden skete et udslip af jernklorid i fjorden.

Midt- og Vestjyllands Politi oplyser, at der hverken i forbindelse med de tekniske undersøgelser eller de afhøringer, som er foretaget i sagen, er noget, der indikerer, at der skulle ligge en forbrydelse bag branden.