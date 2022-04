Rapport: Ni ud af ti tilfælde af partnervold anmeldes ikke

Ønsker man som pårørende at hjælpe, anbefaler Louise Glerup Aner, at man forsigtigt forsøger at snakke med pågældende om problemerne.

Tilskyndelse til at forlade den voldelige partner har ofte den modsatte effekt. Derfor skal man i stedet forsøge at hjælpe den voldsramte til at søge hjælp fra hjælpetilbud eller hos politiet, hvis det er nødvendigt, lyder anbefalingen.

VIVE og Lev Uden Vold vurderer, at omkring 82.000 kvinder og 43.000 mænd årligt udsættes for partnervold i Danmark.

Lev Uden Vold tilbyder anonym og gratis rådgivning over telefon 24 timer i døgnet.

Lev Uden Vold blev oprettet som en del af satspuljeaftalen 2017-2020 med henblik på at styrke arbejdet mod vold i nære relationer.