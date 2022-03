Mand voldtog sin steddatter ugentligt i flere år

Det står dog klart, at de begyndte, omkring det tidspunkt pigen blev teenager. Her befamlede den dømte mand igen og igen sin steddatter uden på tøjet.

Senere - da pigen var omkring 15 år - eskalerede det til fuldbyrdede voldtægter.

Manden er dømt for at have brugt ulovlig tvang og for at have udnyttet sin fysiske og psykiske overlegenhed til at presse steddatteren til samleje flere gange om ugen.

Det stod på i flere år, frem til steddatteren var cirka 18 år. Han er også dømt for at have krænket hendes blufærdighed efterfølgende ved at have taget hende på lår og bryster og opfordret hende til sex.