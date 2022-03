Terrorfinansierende kvindes løsladelse skal for landsretten

Retten fandt det også bevist, at hun havde fremmet IS ved at udbrede materiale om gruppen og stået for at oprette profiler på sociale medier på vegne af IS-krigere.

Kvinden var sammen med to 23-årige tiltalt for at have haft planer om at begå et terrorangreb et sted i Danmark eller i udlandet.

Begge mænd blev kendt skyldige i forholdet.

Terrorplanerne er ifølge retten blandt andet bevist, ved at de to mænd var i besiddelse af store mængder batterisyre, acetone, tændvæske og brintoverilte samt udstyr til at fremstille sprængstoffet TATP og bomber.

Kvinden blev frifundet for den del af tiltalen, fordi beviserne mod hende ikke var tunge nok. Blandt andet fandt retten det ikke godtgjort, at kvinden vidste, at de to mænd var i besiddelse af kemikalier og havde til hensigt at bruge dem til at lave sprængstoffer.