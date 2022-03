Anklager har slået en streg over sag mod rockere om drabsforsøg

Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet har opgivet at få fem mænd fra Bandidos dømt for forsøg på manddrab i Valby.

Den frifindende dom fra Retten på Frederiksberg for nylig vil ikke blive anket til landsretten. Det oplyser statsadvokaten om sagen, som politiet kaldte ”Operation Red Phantom”.

Der kommer dog et efterspil. En af de frifundnes forsvarere varsler et erstatningskrav for uberettiget varetægtsfængsling i godt 13 måneder.