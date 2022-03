75-årig dræbte sin mand og boede i lejlighed med hans lig

Foruden at stikke manden forsøgte Louise Lykkelund Petersen at forgifte manden med østeuropæisk medicin, men det var altså den kollapsede lunge, han døde af.

Hun lavede også et falsk testamente i sin afdøde datters navn i et forsøg på at få fat i hele arven.

Louise Lykkelund Petersen har boet i Danmark siden 1999. Syv år senere blev hun gift med manden, som også adopterede hendes datter.

Københavns Byret kom sidste år også frem til en dom på 12 års fængsel for drab, men i landsretten torsdag forsøgte anklager Emil Folker at få det til 13 år.

I en pause i torsdagens retsmøde luftede kvinden sin tydelige utilfredshed med skyldkendelsen over for sin advokat. Og da den 75-årige kvinde fik det sidste ord i retsmødet, rejste hun sig og fortalte oprørt, at flere vidner har løjet.

- Det er umuligt at gøre det, I fundet mig skyldig i, lige efter jeg har mistet min datter. Det er helt umuligt, gentog hun via sin russiske tolk.

Dommeren forsøgte flere gange at afbryde og forklare, at det kun var straffen, som retten skulle til at udmåle, hun kunne kommentere på det tidspunkt.

- Jeg er uskyldig. Jeg har ikke dræbt min mand. Kan I ikke prøve at forstå det, sagde kvinden, inden dommeren afsluttede retsmødet midt i hendes talestrøm og konstaterede, at straffen ville blive udmålt klokken 12.15.