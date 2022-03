Politi og Skat slog til mod jyske bordeller

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

I forbindelse med aktionen blev tre mænd på 43, 57 og 63 år fra henholdsvis Skanderborg, Bording og Struer anholdt. De sigtes alle tre for rufferi - altså for at tjene penge på andres prostitution.

- Vi er meget tilfredse med det foreløbige resultat, som på baggrund af et stort stykke arbejde fra efterforskerne nu har ført til sigtelse af de tre personer, som vi formoder står bag, udtaler fungerende politikommissær Theis T. Thylstrup i pressemeddelelsen.