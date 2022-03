Mand dømt for serie af overgreb på kollegium i København

Ifølge anklageskriftet nåede manden at forstyrre 12 beboere.

Den alvorligste anklage handlede om, at han gik ind på en sovende kvindes værelse og voldtog hende. Da kvinden vågnede, fortsatte han, selv om hun sagde, at han skulle stoppe, lyder det i anklagen.

Anklageskriftet rummer også en anklage om voldtægtsforsøg og voldtægt ved andet seksuelt forhold med en anden kvindelig beboer samt blufærdighedskrænkelse af fem andre beboere.

Hvad angår de sidste fem beboere i anklageskriftet, gik tiltalen på, at han krænkede husfreden eller forsøgte på det ved at have skaffet sig eller forsøgt at skaffe sig adgang til deres værelser.