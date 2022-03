Nicki Bille i fortsat fald fra tinderne: Har fået fjerde voldsdom

Men Nicki Bille fik ikke vendt det til det bedre. Tværtimod. Blot et år senere fulgte en tredje dom, mens han i november 2021 for fjerde gang blev dømt for lovbrud - denne gang dog ikke for vold.

Og endnu er den tidligere så lovende fodboldspiller ikke på fode igen, viser en udtalelse fra Kriminalforsorgen tidligere i år.

Her bliver der ifølge anklageren konkluderet, at Nicki Bille ikke længere er egnet til at udføre samfundstjeneste.

- Han er ved at blive indberettet for vilkårsovertrædelse, sagde den anklagerfuldmægtige.

Nicki Bille fik i august 2013 debut på det danske A-landshold i en testkamp på udebane mod Polen. Senere samme år spillede han sin tredje og sidste landskamp, da Danmark besejrede Malta med 6-0 i Parken.