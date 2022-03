Mor dømt som smugler - rejste med kokain og sin søn

Sagen viser, at domstolene straffer de kurérer, der står for det mest risikable arbejde i narkosager, ganske hårdt.

Ved domsafsigelsen siger retsformanden dog, at der i strafudmålingen er taget hensyn til, at kvindens rolle har været af ”underordnet karakter”.

Det første smugleri skete i oktober 2019, da den 45-årige rejste fra Lissabon til København og derefter med sin partner indlogerede sig på Grand Hotel på Vesterbro i København.

I parrets hotelværelse lå et stort bundt pengesedler i en plastikpose. De 88.500 euro var de danske modtageres betaling for kokainen. Landsretten finder også et bevis i, at det er kvinden, der har ført et regnskab i en notesbog.

Næste tur skete som nævnt i julen. Her rejste parret fra São Paulo i Brasilien via Frankfurt, og igen var der kokain i rullekufferterne.