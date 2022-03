Hjemmehjælper sigtet for at misbruge ældres kreditkort

En kvindelig hjemmehjælper i København er blevet sigtet for at have skaffet sig koder til ældre borgeres betalingskort og efterfølgende misbrugt kortene.

Det oplyser Københavns Politi, der kalder det ”en omfattende sag om databedrageri”.

- Det er en alvorlig sag, hvor vi mistænker den pågældende kvinde for groft at have udnyttet sin adgang til en række ældre medborgere.