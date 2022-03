Nicki Bille tiltalt for vold på klub: Overvågning viser meget lidt

Han nægter sig dog skyldig, fortæller hans forsvarer, Asser Lyngs Gregersen.

Anklageren mener, at retten bør kende eksfodboldspilleren skyldig og idømme ham seks måneders ubetinget fængsel samt et forbud mod at deltage i nattelivet i et år.

- I dag har vi at gøre med et fjerdegangstilfælde af vold, og taksten stiger, når man gør det igen og igen og igen, siger anklageren.

Dommene for vold er Nicki Bille idømt i 2015, 2019 og 2020. Han er også dømt i 2021 for blandt andet at have forårsaget et færdselsuheld, men han er ikke dømt for vold i den sag.

Asser Lyngs Gregersen, der er forsvarer for Nicki Bille, vil have ham frikendt.

- Der er ikke tvivl om, at der er sket et eller andet ud over dansen på nattegulvet. Spørgsmålet er, om Nicki Bille har været aktiv i det.

- Vidnerne er ikke i tvivl om, hvem Nicki Bille er, men det er ikke ensbetydende med, at det er ham, der slår. De siger også begge, at de står med ryggen til, siger forsvareren.

Der ventes dom omkring middagstid onsdag.