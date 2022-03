Anklager er ved at se på straffesag om løgn i Tibetsag

Anklagemyndigheden er ved at overveje, hvad der skal ske med straffesagen mod to politifolk, der er tiltalt for at have løjet for en dommer i Tibetsagen.

Det oplyser vicestatsadvokat Gyrithe Ulrich i Statsadvokaten i København.

Det er snart fire år siden, at tiltalen om falsk forklaring for retten blev rejst. Men på grund af Tibetkommissionens arbejde har sagen ligget stille.