Tyve bakkede bil ind i vinduesparti i brillebutik i Hellerup

En brilleforretning på Strandvejen i Hellerup blev sent tirsdag aften udsat for et rambuktyveri.

Det fortæller vagtchef ved Nordsjællands Politi Mikkel Lyberg tidligt onsdag morgen.

Rambuktyveriet gik ud over Bak Optics Hellerup, der ligger på Strandvejen 153.

- Der er en bil, der er bakket ind i butikken. Den er bakket ind i vinduespartiet, siger Mikkel Lyberg.