I mailen pegede kvinden 15 personer ud, som ifølge hende kan knyttes til Gülen-bevægelsen. Den bliver af de tyrkiske myndigheder betragtet som en terrororganisation.

Den tyrkiske kvinde har boet i Danmark i over 27 år, og hun risikerede at blive udvist. Men det slipper hun umiddelbart for, da retten har gjort udvisningen betinget.

Kvinden har under retssagen erkendt, at hun sendte mailen. Men hun ville frifindes for spiontiltalen. Faktisk ville hendes forsvarer have sagen afvist på grund af et for upræcist anklageskrift, men den anmodning afviser retten.