Ved røveriet om foråret blev to ansatte truet med et koben og fik ordre om at lægge sig ned. Derefter hamrede manden løs på en montre for at få fat i smykker.

Næste gang havde den 45-årige en pistol med. Han tog ladegreb på våbnet, oplyser anklageren, og truede de samme to ansatte, som igen måtte følge ordren. Også en tredje person blev truet med pistolen.

Ofrene har afgivet forklaring i retten.

- Ud fra kropssprog og stemmeføring var vidnerne ikke i tvivl om, at det var den samme person, siger Jacob Thaarup.