Frihedsberøvelse af kvinde førte til fund af pistoler i narkosag

For godt to uger siden foretog betjentene de første anholdelser i sagskomplekset. Tre mænd fra Holland blev sigtet og derefter varetægtsfængslet for at have holdt kvinden fanget.

I flere dage menes hun at have været udsat for frihedsberøvelse på forskellige adresser, blandt andet hotelværelser. Det oplyser efterforskningsleder Knud Hvass i Københavns Politi.

Det er politiets undersøgelse af denne sag, som har ført til, at den 30-årige blev anholdt og sigtet for narko og våben.

Den nærmere sammenhæng ønsker Knud Hvass ikke at frigive oplysninger om. Det skyldes dørlukningen i retten.